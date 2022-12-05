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Başkasının kimliğiyle telefon hattı çıkarana 3 yıl 6 ay 25 gün hapis
Samsun’da bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden hat çıkardığı ileri sürülen şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 05.12.2022, 17:05
Samsun’da bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden hat çıkardığı ileri sürülen şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bir kişinin kimlik bilgilerini kullanarak 2 ayrı GSM operatörlerinden 2 adet cep telefonu hattı aldığı tespit edilen Y.S.’nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan Y.S. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 6 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.