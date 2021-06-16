Başkale’de silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi kırsalında 16 Haziran 2021 tarihinde operasyon başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilogram toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.