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Başkale’de kamyonla tır çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.10.2021, 17:15
Başkale’de kamyonla tır çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kamyon ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 15.00 sularında Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Van istikametinden Başkale’ye doğru gelen Kadir Turgut yönetimindeki 65 ES 649 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Nevzat Ünal yönetimindeki 38 AAC 278 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan tır sürücüsü Nevzat Ünal’ın durumun ağır olduğu belirtildi.

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