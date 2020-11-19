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Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş 19.11.2020, 11:10
Başkale’de 10 kilogram sentetik hap ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde 18 Kasım 2020 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.D. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 paket halinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay ilgili şüpheli H.D. gözaltına alınırken, adli soruşturma devam etmektedir” denildi.
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