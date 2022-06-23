banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuveyt’te meclis feshedildi: Erken seçim çağrısı yapıldı
Kuveyt’te meclis feshedildi: Erken seçim çağrısı yapıldı
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı, yıllık ürün beklentisi 40 bin ton üzerinde
TOGG, yeni elemanlar arıyor!
TOGG, yeni elemanlar arıyor!

Başından silahla vurulan şahıs öldü

Malatya’da başından silahla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 23.06.2022, 00:23
Başından silahla vurulan şahıs öldü

Malatya’da başından silahla vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tekel sokak içerisinde silahlı kavga anonsuna giden ekipler yerde kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Başından silahla vurularak öldürülen şahsın Ekrem Kaya olduğu tespit edilirken, çevrede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler olaya karıştıkları belirlenen M.Y., E.Ç., H. S.,H.A.’yı bir rezidansın son katında 2 adet pompalı tüfekle yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’ind e olay yerine gelerek bilgi aldığı olayda şahsın vefat haberine alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen M.Y.A. ise polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Hayatını kaybeden Ekrem Kaya’nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Yorumlar (0)
23°
açık