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Başıboş atlar Bursa’nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

Bursa’da en işlek caddelerinde başıboş şekilde dolaşan atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Asayiş 23.10.2021, 09:57
Başıboş atlar Bursa’nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

Bursa’da en işlek caddelerinde başıboş şekilde dolaşan atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Başıboş atlar merkez Yıldırım ilçesine bağlı çevre yolunda kameralara takıldı.

Edinilen bilgiye göre, sahipsiz 4 at ana yola çıkarak trafiği felç etti. Ana yolda koşarak ilerleyen 4 at, muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

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