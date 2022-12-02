Başakşehir’de yük asansörü işçinin üzerine düştü

Başakşehir sanayi sitesinde yük asansörü bir işçinin üzerine düştü. İşçi asansörün altında kalarak yaralanırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasın yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Başakşehirde bulunan Tümsan Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, 5 katlı bir işyerine yük taşımak için kurulan asansörün halatı koptu. Asansör, o esnada orada bulunan işçinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı işçi daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında yaşananlar ve işçinin ambulansa bindirilme anı cep telefonu kamerası ile anbean böyle görüntülendi.