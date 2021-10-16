banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
İstanbul Müftülüğüne Safi Arpaguş getirildi
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Kartal Başakşehir'den puan alamadı: İşte maç sonucu...
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü

Başakşehir’de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Başakşehir’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü, bir sitenin duvarını yıkarak çocukların oyun oynadığı alana daldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza yapan minibüs şoförü ile arkadaşları görüntü almaya çalışan gazetecileri tehdit etti. O anlar ise bu şekilde görüntülendi.

Asayiş 16.10.2021, 11:15
Başakşehir’de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı ardından gazetecileri tehdit etti

Başakşehir’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü, bir sitenin duvarını yıkarak çocukların oyun oynadığı alana daldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza yapan minibüs şoförü ile arkadaşları görüntü almaya çalışan gazetecileri tehdit etti. O anlar ise bu şekilde görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir Kayaşehir’de dün saat 16.00 sıralarında bir Toyota Corolla marka otomobil ile Gazosmanpaşa - Başakşehir seferini yapan Volkswagen marka 34 M 2542 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan yön levhaları ardından bir sitenin duvarını yıkan yolcu minibüsü, onlarca çocuğun oyun oynadığı alana daldı. O sırada alanda bulunan çocuklar faciadan kıl payı kurtulurken, minibüste bulunan 3 yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı yolcular tedbir amaçlı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen yolcu minibüsü de vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza yapan şoförden gazetecilere tehdit

Kaza sonrasında olay yerine haber yapmak için giden gazeteciler ise kaza yapan minibüs şoförü ve arkadaşlarının sözlü saldırısına uğradı. Şoförler görüntü almak isteyen gazetecileri engellemek için, “Buradan görüntü alamazsınız, adamsanız alın hadi, gidin buradan” diyerek tehdit etti. O anlar ise böyle görüntülendi.

"Benim çocuğum da burada oynuyor"

Minibüs şoförlerinin hakaretleri esnasında olay yerinden geçen bir vatandaş ise, “Benim de çocuğum burada oynuyor olabilirdi. Bunların zihin yapısı değişik, saçma sapan konuşmayın lütfen” şeklinde konuşarak yaşananlara tepki gösterdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1