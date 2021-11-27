Başakşehir’de mahalleye giden tek yol kaçak hafriyattan kapandı

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde yaklaşık 15 hanenin yaşadığı yere ulaşım için kullanılan tek yol kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapandı. Yolun kaçak hafriyat dökümü nedeniyle kapanmasına mahalleli tepki gösterdi.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi’nin yan tarafında bulunan yaklaşık 15 yerleşkenin yaşadığı noktaya giden tek patika yol hafriyat kamyonlarının döktüğü kaçak hafriyatlarla kapandı. Kapanan yolla alakalı mahalle sakinleri, “Yangın çıksa itfaiye gelemeyecek” diyerek tepki gösterdi. Yol üzerinde ve çevresinde dökülen kaçak hafriyat alanı ise kamerayla görüntülendi.

“Peşlerine gidiyoruz küfür edip kaçıyorlar”

Mahalle sakinlerinden Kasım Argun, “Başakşehir Kayabaşı köyünde oturuyorum. Bu mahallede gece saatlerinde hafriyat kamyonları geliyor kaçak hafriyat döküyorlar peşlerinden gittiğimiz de ise küfür edip uzaklaşıyorlar. Gece saatlerinde döküp kaçmışlar çoluk çocuk bugün okula gidemedi sıkıntı içerisindeyiz bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Buradan başka bir yol kullanılamıyor ana yola bir tek burası bağlıyor buranın bu şekilde olması bizim için ve çocuklar için gerçekten sıkıntılı bir durum. Hiçbir şekilde ulaşım olmadığı için burada bir yangın olsa hastalık olsa hiçbir şekilde müdahale edilemeyecek bu duruma çünkü yol kapalı” dedi.