Son Dakika
Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası, Baykar'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti
Garanti BBVA, American Express Card şimdi de ayrıcalıklarını Metal The Platinum Card ile müşterilerine sunuyor!
Başakşehir’de korkutan yangın
Başakşehir’de bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı gecekonduda ki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 18.10.2021, 11:58
Başakşehir’de bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı gecekonduda ki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 10.45 sularında Başakşehir’in Güvercintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre gecekondu içerisinde bulunan mutfak kısmında nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede etkisi altına aldığı gecekonduda ki yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Yan binanın da çatı kısmına sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.