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Başakşehir’de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada
İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi’nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Asayiş 29.11.2021, 15:41
İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi’nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi’nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Millet Bahçesi’nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.