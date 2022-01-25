Başakşehir yolda kalan sürücü gaza sürekli basınca araçta yangın çıktı

Başakşehir’de yolda kalan bir sürücü, ısrarla gaza basınca hararet yapan otomobilde yangın çıktı. Kar küreme aracının karla kontrol altına almaya çalıştığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul’u esir alan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Başakşehir 2. Etap’ta yolda kalan bir otomobil patinaj yaptı. Sürücü ısrarla gaza basınca hararet yapan aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verildi. Ancak yol kapalı olduğu için ekipler olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada kar küreme araçları devreye girdi ve yanan aracı karla söndürme çalıştı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.