Bartın’da kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Bartın’da ayrı yaşadığı kocası tarafından canice öldürülen Vasfiye Çelikok, Kazpınarı köyünde toprağa verildi.

Bartın’da dün gece A.Ç. (30), ayrı yaşadığı eşi Vasfiye Çelikok’un (38) Hendekyanı Caddesi’ndeki evine gitti. Çıkan tartışmada gözü dönen koca, eşini 20 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Boynundan ve yüzünden ağır şekilde yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince aranan A.Ç., Çaydüzü Mahallesi’nde kardeşine ait dairede yakalandı.

Hayatını kaybeden Vasfiye Çelikok’un Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Kazpınarı köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının

ardından köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.Ç. ise cezaevine gönderildi. Kocası tarafından öldürülen Vasfiye Çelikok’un bir hafta önce komşularına "Hayatım tehlikede" dediği öğrenildi.