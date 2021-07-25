Bariyerleri aşan otomobil metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şafta düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan metro inşaatı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Konak’tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi’nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi. Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi. İki saate yakın sürdürülen çalışma sonrası sürücü Pınar K. ile Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Pınar K. ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Finlandiyalı Karkkainen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pınar K’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan sürücü Pınar K’nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gece 25 metre derinliğindeki şafta düşen otomobil, sabah saatlerinde vinç yardımıyla çıkartıldı. Aracın çıkartılması esnasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de kazanın olduğu yerde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.