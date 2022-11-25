Bariyere çarpan talaş yüklü tır alev aldı

Antalya’da lastiği patlayan talaş yüklü tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaza, Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hacı Bayram Kaymaz (44) 07 AJT 162 plakalı tır ile seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Sürücü Kaymaz’ın lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır bariyerlere çarparak durabildi. Talaş yüklü tır bariyerlere çarpmasının ardından alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sürücü Kaymaz kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.