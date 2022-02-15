Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "(Battal’ın sağlık durumu) Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, durumu stabil”
Barcelona’daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı
İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3’üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3’ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Asayiş 15.02.2022, 12:45 15.02.2022, 12:52
İspanya’nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3’üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3’ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
İspanya’nın Barcelona kentinin El Poble-sec semtindeki Coronado Otel’de Cumartesi günü yangın çıktı. Duman ve alevlerin arasında mahsur kalanlar, otelin 3’üncü katındaki pencerelerinden atlayarak kurtuldu. Çevredekiler pencerelerin altına şilteler yerleştirerek, atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 3’ünün durumu ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.