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Banyoda su ısıtan şahıs akıma kapılarak öldü
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Asayiş 28.08.2022, 23:53
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Surtepe Mahallesi’nde yaşandı. Evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu. Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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