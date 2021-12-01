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Bankaya yatırmak için yanına aldığı 90 bin liralık altını, semt pazarında çaldırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda 13 yıllık birikimi olan 90 bin lirayı bankaya yatırmak için evden çıkan 2 çocuk annesi kadın, bankalar kapalı olunca semt pazarına uğradı. Pazardaki bir tezgahtan alışveriş yaptığı sırada tüm birikimi çantasından çalınan kadın, “İki kızımın hayallerini çaldılar. Vicdana gelsinler altınları getirsinler” diyerek hırsızlara seslendi.

Asayiş 01.12.2021, 13:49
Bankaya yatırmak için yanına aldığı 90 bin liralık altını, semt pazarında çaldırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda 13 yıllık birikimi olan 90 bin lirayı bankaya yatırmak için evden çıkan 2 çocuk annesi kadın, bankalar kapalı olunca semt pazarına uğradı. Pazardaki bir tezgahtan alışveriş yaptığı sırada tüm birikimi çantasından çalınan kadın, “İki kızımın hayallerini çaldılar. Vicdana gelsinler altınları getirsinler” diyerek hırsızlara seslendi.

Olay, Seyitnizam Mahallesi’nde kurulan semt pazarında geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu’nda yaşayan 37 yaşındaki Melek Aykuş, evinde bulunan 90 bin lira değerindeki altınları bankada kasaya koymak için evden çıktı. Bankaların kapalı olmasına üzerine Aykuş, mahallesinde kurulan semt pazarına uğradı. Pazardaki bir tezgahtan ıslak mendil almak için çantasından para aldı. Çantanın açık olmasından faydalanan şüpheliler cüzdanı el çabukluğuyla içinden aldı. Alışverişini yapan Aykuş, tekrar çantasına baktığında cüzdanının olmadığını fark etti. ‘İmdat’ diyerek çığlık atan Aykuş, belediye zabıtalarından yardım istedi. O sırada tezgahın etrafında bulunan şüpheli ya da şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelileri bulamayan Aykuş, polis merkezine şikayette bulundu.

“Bankaya gidecektim”

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, “Cuma günü evden çıktım. Direkt pazara geldim. Tek bir tezgahta durdum. Bankaya gidecektim. Bankaya yatıracaktım. Kızım ıslak mendil istedi. Cüzdanımı açtım. Islak mendil almak için parayı verdim. Çantaya parayı koyarken cüzdanım yoktu. 90 bin lira değerinde altınım vardı. 30 gram bilezik, 4 tane Cumhuriyet altını, bin TL içindeydi. Götürdüler” dedi.

“13 yıllık birikimimdi”

Hırsızlık anında etrafında kadınların olduğunu söyleyen Aykuş, “Bayanlar bana baktılar. Cüzdanımın olmadığını söyledim. ‘İmdat’ diyerek zabıtaya çığlık attım. ‘Cüzdanım yok, Allah için yardım edin’ dedim. 90 bin liralık altınım vardı. Az bir meblağ değildi. Emeklerimin hepsi boşuna gitti. 13 yıllık birikimimdi. Kiracıyım. 1 artı 1 dairede oturuyorum. 2 kız annesiyim. Çoluk çocuğumu hakkını aldılar. Nasıl boğazlarından geçiyor” diye konuştu.

“Kızlarımın geleceği içindi”

Altınlar çalınmasaydı çocuklarının hayallerini gerçekleştireceğini ifade eden Aykuş, “Oda istiyorlardı. 5 metrekare bir odada kalıyorlar. Yatakları yok. Onların geleceği içindi. O parayla ev tutacaktım. Ranza, yatak alacaktım. Olmadı. Onları okutacaktım. Okumaları da yarıda kaldı. Bir kızım hakim, bir kızım doktor olmak istiyordu. O kızlarımın hayallerini çaldılar” şeklinde konuştu.

“İki kızımın hayallerini çaldılar”

Hırsızlara seslenen Aykuş, “İki kızımın hayallerini çaldılar. Onların da çoluk çocuğu var. Vicdanı gelip getirsinler. Devletime sesleniyorum. Bunlara ağır ceza uygulansın. ‘Bir ay yatıp çıkacağız’ diyorlar. Uyuşturucu 30 sene alıyor. Hırsız da 15 sene alsın. Çocuklarımın odası yok. Bu vicdansızlığı yaptılar. Hırsız da vicdan olsa götürmez. Türk adaletine sesleniyorum. Onları bulsunlar” ifadelerini kullandı.

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