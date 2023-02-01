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Bandırma’da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 01.02.2023, 17:15
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları yönünde haklarında bilgiler elde edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 2 adreste yapılan eş zamanlı operasyonel çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.