Bandırma’da cezaevinde korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulununan Bandırma açık ceza evinin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbarı üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personel olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı.

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