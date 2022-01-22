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Sağlık Bakanı Koca: "Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, yaklaşık yarım saat önce 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Ekiplerimiz bölgeyi taramak üzere görevlendirilmiştir. İlk bilgilere göre, endişe verici bir sonuç söz konusu deği
A Milli Erkek Hentbol Takımı, deplasmanda Güney Kıbrıs’ı 29-26 mağlup ederek, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme gruplarına yükseldi.
Balıkesir’deki deprem Çanakkale’de de hissedildi
Balıkesir’deki deprem Çanakkale’de de hissedildi
Asayiş 22.01.2022, 22:47
Balıkesir’deki deprem Çanakkale’de de hissedildi