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Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Asayiş 04.08.2022, 19:38
Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arasöz, 4 su ikmal aracı, 2 kara ekibi, 2 dozer ile müdahale edildiği yangının 4 bir koldan kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

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