Balıkesir’de kaza: 4 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ile 10 ADY 671 plakalı otomobil Edremit Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada dolmuşta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Y.T., U.T., S.D. ve A.Y’ye 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ayakta tedavi edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.