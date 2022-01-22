Balıkesir’de 4.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.