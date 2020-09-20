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Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını

Asayiş 20.09.2020, 09:28
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Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Şeytan Sofrası’nın eteklerinde bulunan Hakkıbey Yarımadası’nda başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 70 araç ve 405 kişilik ekiple müdahale edildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yangının kısmen kontrol altına alındığını, yerleşim yerlerinin tehdit altında olmadığını, söndürme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü söyledi.

Orman yangınıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı. Yangını Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine eden Bakan Pakdemirli, açıklamasında "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık'taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız" dedi.

"80 hektarlık alanın yandığı tahmin ediliyor"

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada da dün saat 20.30’da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının ormana yayıldığı belirtildi.

#Ayvalık #yangın #Balıkesir
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