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Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Kocaeli’de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi.

Asayiş 23.10.2021, 19:33
Balık yüklü araçta 53 kilo skunk esrar ele geçirildi

Kocaeli’de narkotik köpeğinin koku almaması için balıkla doldurulan bir aracın zeminine zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, bir aracı takibe aldı. Kocaeli’de durdurulan balık yüklü kapalı kasa bir kamyonette, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Narkotik köpeğinin koku alması neticesinde araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış halde 53 kilo skunk esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan şahıslar gözaltına alındı.

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