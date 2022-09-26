Balcalı Hastanesi’nde “rüşvet ve ihaleye fesat” operasyonunda 28 gözaltı

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihaleye ve doğrudan satın alımlara fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zara uğrattığı öne sürülen eski yöneticiler ve doktorlara yönelik yapılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Balcalı Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2018-2021 yılları arasında medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihaleye ve doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporlarına göre, eski hastane başmüdürü A.Ö. ve hastane personelinin bahsi geçen yıllar arasında bir ihaleye fesat karıştırma suçu ve 53 doğrudan temin alımında edimin ifasına fesat karıştırma, kamu zararına sebebiyet verme, görevi kötüye kullanma suçu işlediği, kamunun toplamda 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığı ileri sürüldü. Dosyada bulunan şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplamda 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi.

Yürütülen ’ihaleye fesat karıştırma-edimin ifasına fesat karıştırma-rüşvet’ soruşturmasında savcılık, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nin eski başmüdürü A.Ö., eski başhekimi, eski başhekim yardımcısı, 2 hemşire, bir mühendis, 2 şef, 2 büro memuru, 2 hastane eski çalışanı, 14 şirket sahibi ve çalışanı olmak üzere toplam 28 şüpheli için yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararının ardından ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, aralarında eski başmüdür A.Ö.’nün de bulunduğu 28 zanlıyı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, çok sayıda Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 adet kaşe ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların sorgusu devam ediyor.