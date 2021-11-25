Bal tenekesinde 2 kilo eroinle yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası:

Bolu’da bal tenekelerinin içine gizlenmiş 2 kilo eroinle yakalanan ve 15 yıl hapis ile 40 bin lira para cezasına çarptırılan sanık, "50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen aracı TEM Otoyolu üzerinde kurdukları uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’ ile araçta yapılan aramalarda bal tenekelerinin içine gizlenmiş 2 kilo eroin ve 824 gram metanfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Nusret Baki (45) gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Baki, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nusret Baki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İyilik yapmak isterken başına bu işin geldiğini söyleyen Baki, “İyilik yapayım derken, başıma böyle çirkin bir olay geldi. Yakalanmadan bir gün önce Van otobüs terminalinde tanımadığım bir kişi yanıma gelerek 50 lira karşılığında iki bal tenekesini İstanbul’a götürmemi ve akrabalarının kendisinden balları alacağını söyledi. Ben de teklifi kabul ettim. İçerisinde uyuşturucu madde olduğunu bilsem böyle bir işe kalkışır mıydım” dedi.

Baki’nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa iyi hali indirimi uygulayarak 15 yıl hapis ve 40 bin lira para cezası verdi. Cezayı duyan Baki, “50 lira kazanacağım derken 15 yıl hapis cezası ve 40 bin lira para cezası aldım. Çok pişmanım” şeklinde konuştu.