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Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru Hattını hedef alan roketin patlamayan parçaları görüntülendi
BAKÜ, TİFLİS, CEYHAN BORU HATTINI HEDEF ALAN ROKETİN PATLAMAYAN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ
Asayiş 07.10.2020, 11:15
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Ermenistan tarafından hedef alınan Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru hattındaki roketler Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından engellendi. 300 tane roket parçasından patlamayan 56 tanesinin ise bugün patlatılması bekleniyor.
Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklara operasyonları sürerken Ermenistan tarafından dün akşam saatlerinde Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru hattı hedef alınırken Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından atılan roketler havada imha oldu. Patlamayan 300 roketten 56 tanesi ise Yevlah Bölgesi’nde Azerbaycanlı yetkililer tarafından imha edilmek üzere kontrol altına alındı.
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