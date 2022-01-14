Bakkaldan döndüğünde evinin yandığını gördü

İzmir’in Gaziemir ilçesinde kömür sobasından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 15.30 sıralarında Emrez Mahallesi 215 sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre dedesi Abdullah Baypınar’a ait ikamette kalan Berna Baypınar (25), bakkala gittiği sırada evde yangın çıktı. Bakkaldan dönerkenevden dumanların yükseldiğini gören genç kadın, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri etkisiz hale getirirken, daha sonra soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre kömür sobasından çıktığı anlaşılan yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.