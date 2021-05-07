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Bakırköy’de İBB’ye ait halk ekmek büfesi kundaklandı

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede gece yarısı yangın çıktı. Alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 07.05.2021, 07:56 07.05.2021, 19:52
Bakırköy’de İBB’ye ait halk ekmek büfesi kundaklandı

İSTANBUL (İHA) – Bakırköy’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede gece yarısı yangın çıktı. Alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 03:00 sıralarında Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye ait büfede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken alev alev yanan büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangın öncesi hırsızlık iddiası

Büfede meydana gelen yangın öncesi çevredeki vatandaşlar tarafından büfeye gün içinde hırsızlık girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangın cep telefonu kamerasında

Alev alev yanan büfedeki yangın çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi

Yangın sonrası ekiplere inceleme yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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