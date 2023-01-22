Bakırköy’de arkadaşının boğazını keserek ölümüne yol açan şahıs yakalandı

İddialara göre Bakırköy’de çocukluk arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandıktan sonra arkadaşının boğazına attığı derin yara sonucunda ölümüne neden olan şüpheli yakalandı.

Bakırköy’de Mesut Y.(29) isimli şahıs, boğazına aldığı derin kesik yara sonucunda vefat etti. Edinilen bilgiye göre suçu, çocukluk arkadaşı olan Sedat G.(26) işledi. Kimliği belirlenen Sedat G.’nin daha önceden de 7 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Kadıköy’de yakalanan Sedat G., ifadesinin alındığı sırada; Mesut Y. ile çocukluk arkadaşı olduklarını, olaydan önce birlikte uyuşturucu kullandıklarını ve Mesut Y.’nin kendisine küfür ettiğini söyledi. Devamında ise aralarında yaşanan tartışma içerisinde Mesut Y.’nin boğazını yaraladığını vurguladı. Karakolda işlemleri tamamlanan Sedat G., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.