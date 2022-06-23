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Fetullahçı Terör Örgütünün “Avukatlık mahrem sorumlular” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdü
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlayan 18 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.
Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı
Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı
Asayiş 23.06.2022, 13:10
Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı