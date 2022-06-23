banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı

Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı

Asayiş 23.06.2022, 13:10
Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı

Bakan Soylu’dan Türkiye’nin en büyük yangın söndürme helikopteri ’Chinook’ paylaşımı

Yorumlar (0)
23°
açık