banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Bakan Soylu duyurdu... Azez’de canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Azez’de canlı bomba yakalandığını duyurdu.

Asayiş 11.08.2022, 12:59
Bakan Soylu duyurdu... Azez’de canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Azez’de canlı bomba yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı Canlı Bomba Yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu