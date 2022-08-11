Bakan Soylu duyurdu... Azez’de canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Azez’de canlı bomba yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı Canlı Bomba Yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."