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Eren Bülbül karakterini canlandıran Taşdemir: "Eren Bülbül’ün annesi beni oğluna çok benzetiyordu, bana sarılıp ağlıyordu"
Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama: “Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi”.
Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama: “Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi”.
Asayiş 15.01.2022, 09:44
Bakan Akar’dan Akçakale’deki saldırı sonrasında başlatılan “cezalandırma operasyonları”na ilişkin açıklama: “Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından, son durum itibarıyla, 44 terörist etkisiz hale getirildi”.