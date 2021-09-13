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Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş 13.09.2021, 17:05
Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler’de bulunan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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