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Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Bahçelievler’de tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Çıkan patlamada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 19.11.2020, 09:08
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Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 2 yaralı

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen korkunç patlamanın görgü tanıklarından biri olan Süleyman Gülşen, “Biz ilk buraya geldiğimiz zaman sadece dumanlar çıkıyordu. Polis ve itfaiye ekipleri binanın bekçisini çağırdılar. Bekçi kapıyı açtığı anda şu gördüğünüz demir kapı bulunduğumuz meydana kadar attı. Büyük bir alev topu meydana geldi. İçeride sadece kapıyı açan gece bekçisi yaralandı. Kafası yarıldı camdan dolayı” dedi.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

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