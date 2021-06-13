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Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bahçede oturan 18 yaşındaki genç kız, yılan sokması neticesinde hastanelik oldu.

Asayiş 13.06.2021, 14:52
Bahçede otururken yılan sokan genç kız hastanelik oldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bahçede oturan 18 yaşındaki genç kız, yılan sokması neticesinde hastanelik oldu.

Olay, öğlen saatlerinde Kandıra ilçesine bağlı Terziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte bahçede oturan Gülnihal T. (18) bacağında hissettiği acı ile yerinden fırladı. Acı içinde bacağına sarılan Gülnihal T., kendisini yılanın ısırdığını fark edince korku içinde ailesinden yardım istedi. Genç kızın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gülnihal T., ambulansla Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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