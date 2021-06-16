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Bağdat’ta 2 inansız hava uçağı düşürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 2 farklı bölgesinde, 2 adet insansız hava aracının güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Asayiş 16.06.2021, 10:32
Bağdat’ta 2 inansız hava uçağı düşürüldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ın 2 farklı bölgesinde, 2 adet insansız hava aracının güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece geç saatlerde, Bağdat’ın güneyindeki el-Reşit Askeri Üssü ile el-Kırtan bölgesinde 2 adet insansız hava aracının Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından düşürüldüğünü duyurdu. İnsansız hava araçlarından birinin söz konusu üsse yakın boş alana düştüğünü ikinci insansız hava aracının da boş bir alana düştüğünü belirten açıklama her 2 İHA’nın da bomba yüklü olduğu vurgulandı.

Irak’ta özellikle 2019 yılının başında İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD tarafından öldürülmesi ardında ABD misyonları ve askeri üslerine saldırılar başlatılmıştı.
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