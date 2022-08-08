Bağcılar’da tadilat sırasında çöken balkonla birlikte yere düşen işçi hayatını kaybetti

Bağcılar’da 3 katlı bir binanın balkonunda tadilat yapan işçi, balkonun kısmen çökmesiyle düşerek hayatını kaybetti.

Olay Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1033 Sokak’ta 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın 2. katındaki balkonunda tadilat yapmak isteyen ev sahibi, Hüseyin Efe (53) isimli usta ile anlaştı. Balkonda balyozla çalışma yapan Efe balkondan kopan parçalarla birlikte yere düştü. O sırada sokaktan geçen Bağcılar Belediyesi temizlik personeli önüne düşen talihsiz işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Efe kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sokak olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından önlem amaçlı trafiğe kapatılırken balkondan düşen molozlar belediye çalışanları tarafından temizlendi.

Çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtulan Bağcılar Belediyesi temizlik işçisi İsa Can Yovay "Aşağıdan geliyordum yukarıda balkonda adam iki kere balyoz vurdu. Sonra bir anda yere düştü. Taşla beraber yere düştüğünü görünce hemen kenara çektim. Her tarafından kan geliyordu. Ben kıl payı kurtuldum benim üzerime düşmedi"

Balkonda çalışan Hüseyin Efe’nin iki kere balyozu üçüncü kez vurduğu esnada balkonun çöktüğünü belirten Hüseyin Örnekol ise "Balkondaydım iki kere vurdu üçüncü vuruşunda balkonla birlikte aşağıya düştü. Kanaması vardı. Üzerine molozlar düşünce durumu kötüydü. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bilinci yerinde değildi" diye konuştu.