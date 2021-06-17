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BAE’nde inşaat halindeki binada korkutan yangın
Birleşik Arap Emirliklerin (BAE El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.
Asayiş 17.06.2021, 10:27
Birleşik Arap Emirliklerin (BAE El Şarika kentinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın korkuttu.Birleşik Arap Emirliklerin (BAE) El Şarika kentinde bir inşaat halindeki bir binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binadaki tüm çalışanları tahliye edildi. itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı müdahale sürüyor. Polis binaya giden yolları kapatırken yangına ilişkin soruşturma başlattı.