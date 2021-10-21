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Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki şehit sayısı 2 bin 908’e yükseldi

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtardığı 2. Karabağ Savaşı’nda verdiği şehit sayısı 2 bin 908’e yükseldi.

Asayiş 21.10.2021, 18:07
Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’ndaki şehit sayısı 2 bin 908’e yükseldi

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan işgalinden kurtardığı 2. Karabağ Savaşı’nda verdiği şehit sayısı 2 bin 908’e yükseldi.

Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda verdiği şehit sayısı yükseldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de Ermenistan’ın yenilgisi ile sona eren 2. Karabağ Savaşı’ndaki şehit sayısı güncellendi. Açıklamada, Azerbaycan’ın 2. Karabağ Savaşı’nda verdiği şehit sayısının 2 bin 907’den 2 bin 908’e yükseldiği aktarılarak, bugüne kadar 2 bin 908 şehidin defnedildiği ve kayıp olan 6 askerin de bulunması için faaliyetlerin devam ettiği ifade edildi.

Ermenistan güçleri, 20 Kasım’da Ağdam’dan, 25 Kasım’da Kelbecer’den, 1 Aralık’ta ise Laçin’den çekilerek bu bölgeleri Azerbaycan’a teslim etmişti.

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