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Aksaray-Adana karayolunda şiddetli kum fırtınası etkili oluyor. Yolda göz gözü görmezken, araçlar mahsur kaldı. Bölgede polis ekipleri trafikte güvenliği sağlamaya çalışırken yolun her iki şeridi trafiğe kapatıldı.
Azerbaycan’da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Azerbaycan’da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Asayiş 30.11.2021, 11:32
Azerbaycan’da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.