Ayvalık’ta zirai aletler deposundaki yangın korkuttu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir zirai aletler üretimi yapılan atölyeye ait depoda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta Tellikavak mevkiinde Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde bulunan bir tarım aletleri atölyesinin deposunda yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen, ölü ya da yaralananın olmadığı yangında, depoda bulunan zirai aletler zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.