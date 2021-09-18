banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Ayvalık’ta seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı ve oğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 18.09.2021, 09:59
Ayvalık’ta seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı ve oğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın araç trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi’nde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve üç tekerlekli camekânlı el arabasında midye satışı yaptığı öğrenilen S.U.’nun midye satışının yanı sıra uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri, şahsı takibe aldı. S.U.’ya oğlu E.U.’nun uyuşturucu satışında yardımcı olduğunu belirleyen narkotik ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla baba-oğlu uyuşturucu satışı yaptıkları anda kıskıvrak yakaladı. S.U. ve E.U.’nun evinde arama yapan ekipler, satışa hazır plakalar halinde yüksek miktarda uyuşturucuya da el koydu. Adliyeye çıkarılan S.U. ve oğlu E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0