Ayvalık’ta 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki ayrı operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’tan bir can salıyla denize açılan 28 göçmenin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek botları patlatılıp, kaderine terk edilen göçmenleri kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri bir gün sonra ise Ayvalık açıklarından Midilli Adası’na gitmek isteyen ancak bindikleri lastik botun motorunun arızalanması sonucunda akıntıya kıpılan göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Ege Denizi’nde sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 17 göçmeni ölümden kurtardı.

Her iki operasyonda kurtarılan toplam 45 düzensiz göçmen Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Yiyecek, içecek, giyim eşyası, yardımında bulunulan göçmenler daha sonra Göç İdaresi’ne teslim edildi.