Ayvalık’ta 36 göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 36 göçmeni kurtardı. Kurtardıkları grubu Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getiren ekipler, göçmenlere yiyecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç yardımında bulundu.