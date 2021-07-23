banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Fazla yazan 400 havalimanı taksisi bağlandı
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Davetiyeler 25 Bin Euro! Türk sosyetesi bu davet peşinde
Eski MHK Başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması
Eski MHK Başkanı Zekeriya Alp'e FETÖ soruşturması
MASAK, 100 Milyon Liralık kripto paraya el koydu!
MASAK, 100 Milyon Liralık kripto paraya el koydu!

Ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde iddiaya göre ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş 23.07.2021, 04:00
Ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi
banner502

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde iddiaya göre ayrılmayı kabul etmeyen koca evi ateşe verdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda anne F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö ile gündüz vakti tartıştı. Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sularında iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi. Bu esnafa çocukların ve kadının evde olmaması herkesi sevindirirken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.

Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501