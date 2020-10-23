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Aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldi
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI MİMARSİNAN CADDESİNDE MEYDANA GELEN KAZA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ. AYNI KAVŞAKTA HER GÜN YAŞANAN BENZER KAZALAR VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR. KAZA ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 23.10.2020, 10:25
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Aynı kavşakta her gün yaşanan benzer kazalar vatandaşları tedirgin ederken, vatandaşlar artarda yaşanan kazalar sebebiyle tedirgin olduklarını dile getirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Mimarsinan Caddesi’nde meydana geldi. Kezban Ö. idaresindeki 16 KBE 20 plakalı otomobil ile Vehbi D. idaresindeki 16 KND 15 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada bayan sürücü hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede her gün benzer kazaların yaşanması vatandaşları tedirgin ederken, yaşanan kazaların sebebinin aşırı hız ve kural ihlallerinden kaynaklandığı bildirildi.
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