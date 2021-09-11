Aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 3’ü ağır 17 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aydınlatma direğine çarpan şehirlerarası yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Çayyolu kavşağında meydana geldi. Bodrum’dan Ankara’ya gelen 06 TRU 17 plakalı Pamukkale Turizme ait otobüs, kontrolden çıkıp yön levhasına çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre ilerde bulunan aydinlatma direklerine çarparak durabildi. Duran otobüs daha sonra yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyümesi sonucu ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1 kişi hayatını kaybederken 3 ağır 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.